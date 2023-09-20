İsteneni veremedi! Kerem Aktürkoğlu\'na tepkiler çığ gibi

Temsilcimiz Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Kopenhag'ı sahasında konuk ettiği maçın ilk yarısında net fırsatları harcayan ve bir topu da direğe takılan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na sarı-kırmızılı taraftarlar sert şekilde tepki gösterdiler.

KAÇIRDIĞI GOLLER TEPKİ ÇEKTİ

Lige fırtına gibi başlayan ve Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan Kerem, bu maçtaki performansıyla taraftarlardan büyük linç yedi.

İşte Kerem'e yapılan o yorumlardan bazıları;