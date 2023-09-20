İsteneni veremedi! Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler çığ gibi - Son Dakika

İsteneni veremedi! Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler çığ gibi

İsteneni veremedi! Kerem Aktürkoğlu\'na tepkiler çığ gibi
Son Güncelleme: 20.09.2023 21:10

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında Kopenhag ile karşılaştığı maçta yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kaçırdığı net fırsatlar ve direğe takılan top sonrası taraftarların sert tepkisini çekti.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Kopenhag'ı sahasında konuk ettiği maçın ilk yarısında net fırsatları harcayan ve bir topu da direğe takılan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na sarı-kırmızılı taraftarlar sert şekilde tepki gösterdiler.

KAÇIRDIĞI GOLLER TEPKİ ÇEKTİ

Lige fırtına gibi başlayan ve Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan Kerem, bu maçtaki performansıyla taraftarlardan büyük linç yedi.

İşte Kerem'e yapılan o yorumlardan bazıları;

Kaçırdığı goller ortalığı ayağa kaldırdı! Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler çığ gibi
Kaçırdığı goller ortalığı ayağa kaldırdı! Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler çığ gibi
Kaçırdığı goller ortalığı ayağa kaldırdı! Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler çığ gibi
Kaçırdığı goller ortalığı ayağa kaldırdı! Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler çığ gibi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsteneni veremedi! Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler çığ gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsteneni veremedi! Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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