Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan Boca Juniors itirafı - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan Boca Juniors itirafı

26.08.2022 14:02
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan Boca Juniors itirafı

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, "Bir gün Boca Juniors'a gitme kararı alırsam, bu futbol kariyerim için olmayacak. Kalpten istediğim için olacak. Taraftarları çılgın. Orası tamamen farklı bir dünya." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, Arjantin basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu yaptığı konuşmada, bir gün Boca Juniors'ta forma giymek istediğini ve bu kararı alması halinde duygularının hareket edeceğini ifade etti.

"KARİYERİM İÇİN DEĞİL"

Torreira, Boca Juniors'a transfer olması halinde bunun kariyeri için olmayacağını, bunun kalpten geleceğini ifade etti. Torreira'nın Arjantin basınına yaptığı konuşma şu şekilde oldu: "Bir gün Boca Juniors'a gitme kararı alırsam, bu futbol kariyerim için olmayacak. Kalpten istediğim için olacak. Taraftarları çılgın. Orası tamamen farklı bir dünya."

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Lucas Torreira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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