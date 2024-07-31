Galatasaray, Işık Kaan Arslan'ı Boluspor'a transfer etti

Spor

Galatasaray, genç savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Yeni sezon kadro yapılandırma çalışmalarına devam eden Galatasaray, alt yapısından yetişen 23 yaşındaki oyuncusu Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Işık Kaan Arslan'ın transferi konusunda Boluspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" denildi. - İSTANBUL