Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor

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Galatasaray'ın Malmö maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, İsveç'e Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, ve Kaan Ayhan'ı götürmeyecek.

11.12.2024 16:19  Güncelleme: 16:35
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Süper Lig devi Galatasaray, Malmö maçı kamp kadrosunu açıkladı.

ASLAN DEPLASMANA EKSİK GİDİYOR

Oynama lisansı bulunmayan Roland Sallai dışında Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedneiyle kafilede yer almadı. Sakatlıktan dönen Abdülkerim Bardakcı kadroda kendine yer buldu.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde;

Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor
Galatasaray, İsveç\'e 5 eksikle gidiyor

Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Galatasaray, Kaan Ayhan, Futbol, İsveç, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Çopur:
    Fenerli olarak İnşallah kazanır ağam bari ülke puanına bir katkı olur 1-0 olsun bizim olsun ?? 64 1 Yanıtla
  • Sergen:
    Teşekkürler Serkan Çopur, inşallah siz de kazanırsınız. Yöneticiler kışkırtıp zengin rahat hayatlarına devam ediyor, taraftarlar birbirini yiyor... 49 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kötüye birşey olmaz 2 29 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MURAT DENEN ZAVALLI OKAN AVRUPA DA DOSUYOR, BURADA DA DOSUYOR, SANA DA DOSER 25 0 Yanıtla
  • Murat:
    Avrupada aglamiyan okan döşeyip gönderiyorlar eline verip 1 23 Yanıtla
  • Sinan Taşdemir:
    aslan yaralı 8 9 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    aslan ballı, kalecileri yok karşı tarafın 1 9 Yanıtla
  • Ankara null:
    tff herkesi sakatladi gurur duy kina yak g... REZIL TFF MHK FBJK 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Se:
    Fenerbahçe ve bjk gidebildiği kadar gitsin. Yorulsunlar ligde puan kaybetsinler ülke puanı artsın kazan kazan. Tabi kupaları aslan alsın :) 1 0 Yanıtla
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