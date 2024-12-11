Süper Lig devi Galatasaray, Malmö maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Oynama lisansı bulunmayan Roland Sallai dışında Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedneiyle kafilede yer almadı. Sakatlıktan dönen Abdülkerim Bardakcı kadroda kendine yer buldu.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor - Son Dakika
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