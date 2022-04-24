Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi - Son Dakika
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Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi

24.04.2022 22:37

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar, puanını 47'ye çıkartarak 11. sıraya yerleşti. Bu yenilgiyle alt sıralardan kurtulma adına umutları iyice biten Altay ise 30 puanla 17. sırada kaldı.

Altay ile Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla güldü! Altay'ın işi artık mucizelere kaldı

ALTAY'IN İŞİ MUCİZELERE KALDI

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, puanını 47'ye yükselterek 11. sıraya yerleşti. Son 4 haftaya girilirken 16. sıradaki Giresunspor ile arasında 10 puanlık fark bulunan Altay'ın ise kümede kalma şansı artık mucizelere kaldı.

Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla güldü! Altay'ın işi artık mucizelere kaldı
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Son Dakika Spor Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi - Son Dakika
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