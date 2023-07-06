Kulüp tarihine geçecek transfer! Galatasaray, Antonio ile yakından ilgileniyor - Son Dakika
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Kulüp tarihine geçecek transfer! Galatasaray, Antonio ile yakından ilgileniyor

Kulüp tarihine geçecek transfer! Galatasaray, Antonio ile yakından ilgileniyor

06.07.2023 15:26

Galatasaray, yeni sezon için golcü transferi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, West Ham United'da forma giyen Michail Antonio ile temas halinde. Eğer transfer gerçekleşirse, Antonio Galatasaray'ın tarihindeki ilk Jamaikalı futbolcu olacak.

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündemin bir numaralı maddesi golcü transferi. Bu doğrultuda temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, West Ham United'da top koşturan Michail Antonio. Deneyimli santrfor, Galatasaray'a imza atması halinde kulüp tarihindeki ilk Jamaikalı futbolcu olacak.

LİSTEDE 3 ADAY VAR

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da forvet adayları arasında Luka Jovic, Michail Antonio ve David Datro Fofana bulunuyor. Bu üç isimden birine imza attırmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinde Antonio, Jamaikalı olmasıyla dikkat çekiyor.

KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

33 yaşındaki golcü, Galatasaray'a imza atması durumunda kulüp tarihindeki ilk Jamaikalı futbolcu olma unvanını elde edecek. Sarı-kırmızılılar, transferi kampa yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

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