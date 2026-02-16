Galatasaray, Juventus Maçına Hazır - Son Dakika
Galatasaray, Juventus Maçına Hazır

16.02.2026 14:01
Galatasaray, Juventus ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için antrenmanlarını tamamladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın evinde İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Juventus maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

