Galatasaray, Juventus Maçına Hazır

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off turu ilk maçında yarın sahasında İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Juventus maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın 20.45'te sahasında İtalyan ekibi Juventus'u konuk edecek.