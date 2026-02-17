Galatasaray, Juventus\'u 5-2 mağlup etti

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelirken, 3. galibiyetini elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park'ta İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu. Aslan bu sonuçla, siyah-beyazlılara karşı 3. galibiyetini kazandı. Geri kalan maçların 3'ü berabere sona ererken, İtalyan takımı da 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray, Juventus ile sahasında oynadığı müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 4 mücadelenin 3'ünden galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı. - İSTANBUL