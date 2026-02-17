Galatasaray, Juventus'u 5-2 Yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etti. Turun rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü Torino'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray sahasında Juventus'u konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayan karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Makkelie'nin yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi. Galatasaray karşılaşmaya 'Uğurcan Çakır – Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang ve Osimhen" 11'i ile çıktı. Konuk Juventus ise "Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan Yıldız ve McKennie" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Galatasaray oldu. Taraftarının da büyük desteğiyle ilk 10 dakikalık bölümde topa daha çok sahip olan sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. Karşılaşmada goller arka arkaya geldi. Galatasaray, 15'inci dakikada Sara'nın golüyle öne geçerken; Juventus 16'ncı dakikada Koopmeiners ile eşitliği yakaladı: 1-1. Konuk ekip 32'nci dakikada öne geçti. McKennie ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Koopmeiners, ceza sahası çizgisinin hemen üstünden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. İlk yarının uzatma anlarında Galatasaray, üst üste kornerler kullansa da sonuç alamadı ve ilk yarı Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray ikinci yarıya golle başladı. 49'uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper'in sert şutunda kaleci Di Gregorio topu sektirdi. Altıpasın hemen üstünde Lang'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-2. 60'ıncı dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Sara'nın sert ortasında altıpasın hemen üstünde Sanchez kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2. 67'nci dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. İkinci yarının başında oyuna dahil olan Cabal, 8 dakika arayla Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faullerin ardından iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından baskısını arttıran Galatasaray, 75'nci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Ceza sahasında Osimhen'in Kelly'den kaptığı top Lang'ın önünde kaldı. Kaleci karşı karşıya durumda Lang'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-2. Galatasaray 86'ncı dakikada bir gol daha buldu. Ön alanda yapılan baskı sonrasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Boey'un sert şutunda top ağlara gitti: 5-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etti.