Galatasaray, Juventus'u 5-2 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Juventus'u 5-2 Yendi

17.02.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u 5-2 mağlup etti. Rövanş 25 Şubat'ta.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etti. Turun rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü Torino'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray sahasında Juventus'u konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayan karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Makkelie'nin yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi. Galatasaray karşılaşmaya 'Uğurcan Çakır – Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang ve Osimhen" 11'i ile çıktı. Konuk Juventus ise "Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan Yıldız ve McKennie" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Galatasaray oldu. Taraftarının da büyük desteğiyle ilk 10 dakikalık bölümde topa daha çok sahip olan sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. Karşılaşmada goller arka arkaya geldi. Galatasaray, 15'inci dakikada Sara'nın golüyle öne geçerken; Juventus 16'ncı dakikada Koopmeiners ile eşitliği yakaladı: 1-1. Konuk ekip 32'nci dakikada öne geçti. McKennie ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Koopmeiners, ceza sahası çizgisinin hemen üstünden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. İlk yarının uzatma anlarında Galatasaray, üst üste kornerler kullansa da sonuç alamadı ve ilk yarı Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray ikinci yarıya golle başladı. 49'uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper'in sert şutunda kaleci Di Gregorio topu sektirdi. Altıpasın hemen üstünde Lang'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-2. 60'ıncı dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Sara'nın sert ortasında altıpasın hemen üstünde Sanchez kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2. 67'nci dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. İkinci yarının başında oyuna dahil olan Cabal, 8 dakika arayla Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faullerin ardından iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından baskısını arttıran Galatasaray, 75'nci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Ceza sahasında Osimhen'in Kelly'den kaptığı top Lang'ın önünde kaldı. Kaleci karşı karşıya durumda Lang'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-2. Galatasaray 86'ncı dakikada bir gol daha buldu. Ön alanda yapılan baskı sonrasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Boey'un sert şutunda top ağlara gitti: 5-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Juventus'u 5-2 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 00:16:28. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Juventus'u 5-2 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.