Galatasaray Kadıköy\'de Yenilmezliğini Sürdürdü

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda yenilmezliğini 4 maça çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan böylece Kadıköy'deki yenilmezliğini 4 maça çıkardı. Cimbom son olarak 10 Nisan 2022 tarihinde rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son Fenerbahçe derbisi şöyle:

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 - İSTANBUL