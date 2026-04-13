Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan Medya Günü - Son Dakika
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan Medya Günü

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı\'ndan Medya Günü
13.04.2026 17:53
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final öncesi medya günü düzenledi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonu öncesi medya günü düzenledi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanya'nın Zaragoza kentindeki organizasyonun yarı finalinde 17 Nisan Cuma günü Basket Landes-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi 6'lı Final öncesi sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Fırat Okul, idari menajer Melahat Aydın ile oyuncular, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki medya gününe katıldı.

Fırat Okul, sezon başından beri Avrupa Ligi'nde başarılı olmayı hedeflediklerini aktararak, "Burası için kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük organizasyonu diyebiliriz. Son 6 takım arasında yer almak çok değerliydi. Bunun için çalışmalar yapıyorduk. Şimdi de son 4 takım arasına kaldık. Her şey iyi gitti. İyi bir kadro kurduk. Böyle bir kadro oluşturmak kolay değil. Şu anda iyi oyuncuları bir araya getirip uyum içinde hedefe yönlendirmek kolay değil. Hem maddi hem de manevi açıdan güçlü bir organizasyon kurmamız gerekiyordu. Daha hedeflerimizi tamamlamadık. Her şey iyi gidiyor. Takım olarak eksiklerimiz var ama bu süreçte oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi hedefleri için oyuncuların sahaya çok büyük efor yansıttığını belirten Okul, "İkinci aşamada daha sert ve tecrübeli takımlarla oynadık. Sadece USK Prag'a kaybettik. Hedeflediğimiz doğrultuda zor maçları geçerek lider olduk. Yarı finalde Basket Landes-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. Basket Landes ile daha önce karşılaştık. Herkes bu eşleşmede Casademont Zaragoza'yı favori görüyor ama Basket Landes de ters takım. Her ikisine de hazırız. Casademont Zaragoza'nın rakibimiz olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Okul, bir arada olmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Biz, bir arada olduğumuz zaman finali kazanmamak için hiçbir sebep yok. Bazen terazide dengesizlikler olabiliyor. Galatasaray, daha önce büyük başarılar kazandı. Daha önce favori olmadığımız maçları kazanıp, şampiyon olduk. Oyunculara bunu hatırlatıyoruz. En iyi performansımızı sahaya yansıtmak önemli. Herkesin bireysel olarak elinden geleni yapacağını düşünüyoruz."

Melahat Aydın: "Finalde şampiyon olmak istiyoruz"

İdari Menajer Melahat Aydın ise sarı-kırmızılı takımın 2014 yılında yaşadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun bugün yıl dönümü olduğuna dikkati çekti.

Aydın, "Umarım seneye tekrar bir yıl dönümü daha kutlarız. Takım olarak hazırız. 15 Nisan'da yola çıkacağız. Rakiplerimizi izleyeceğiz. Hedefimiz, son 6 takım arasına kalmaktı. Finalde şampiyon olmak istiyoruz. Uzun bir sezon geçirdik. Türkiye'de ve Avrupa'da başarılı olduk. Yönetimimize teşekkür ediyorum. Destekleriyle buraya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan Medya Günü - Son Dakika

SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan Medya Günü - Son Dakika
