Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın FİBA Avrupa Ligi maçı ertelendi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 12 Ocak Çarşamba günü Fransız ekibi Basket Landes ile deplasmanda oynayacağı Kadınlar FIBA Avrupa Ligi 11. hafta maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle müsabakanın FIBA Tıp Komisyonundan uzmanlarla istişare edilerek ertelendiği, karşılaşmanın kesin tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.
Kaynak: AA
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