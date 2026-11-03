Galatasaray Kadın Basketbol, yarın lider Schio deplasmanında sahaya çıkacak

Galatasaray Kadın Basketbol, yarın lider Schio deplasmanında sahaya çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında yarın İtalya'nın Beretta Famila Schio takımına deplasmanda konuk olacak. 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sıradaki sarı-kırmızılılar, 3 galibiyetli lider Schio'yu deplasmanda yenmeye çalışacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4. haftasında yarın İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio ile deplasmanda karşılaşacak.
Palaromare Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Grubunda 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 3. basamakta yer alıyor.
İtalya temsilcisi ise 3 galibiyetle lider durumda bulunuyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, son olarak sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 78-68 mağlup oldu.
Kaynak: AA
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