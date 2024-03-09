Galatasaray Kadın Futbol Takımı Ataşehir Belediyespor\'u Yendi

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Ataşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 23. haftasında Ataşehir Belediyespor ile Galatasaray, İBB Esatpaşa Stadı'nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 2-0 öne tamamladığı maçı 3-1'lik skorla kazandı. Galatasaray'ın gollerini 15. dakika penaltıdan Megi Doçi, 45 ve 75. dakikalarda Arzu Karabulut kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 90+5. dakikada geldi.
Galatasaray bu sonuçla puanını 56'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ataşehir Belediyespor ise 16 puanda kaldı. - İSTANBUL
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Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, EMS Yapı Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Tekke, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a teşekkür etti ve takımının hedefinin ligde kalmak olduğunu belirtti.
Bodrumlu açık yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Kanalı ve Kuzey Kanalı'nı tamamlayarak en genç Türk sporcu unvanını aldı. Şimdi ise Yeni Zelanda Cook Strait geçişi için hazırlıklarını tamamladı. Türkoğlu, Oceans Seven parkurlarını tamamlayarak Guinness rekorunu da hedefliyor.
EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Corendon Alanyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından üzüntülerini dile getirdi. Uygun, iyi oynamalarına rağmen mağlubiyetin üzücü olduğunu belirtirken, hakem Ali Şansalan'ın tutumuyla ilgili eleştirilerde bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Cikalleshi'nin attığı 2 penaltı golüyle Konyaspor galip geldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 87-79 yendi. Maçın ilk periyodu 22-20, devre arası 34-37 ve üçüncü periyot ise 60-66 sonuçlandı.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz.
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Beykoz Belediyespor, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 38-29 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 18-15 önde tamamlayan Beykoz Belediyespor, mücadeleden 38-29 galip ayrıldı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto'ya 3-0 yenildi. Maçın setleri 22-25, 18-25, 16-25 olarak sonuçlandı. Toplam süre ise 73 dakika oldu.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Galatasaray maçı sonrası sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yönelik, 'Türkiye'de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes çok iyi bilir' dedi. Ayrıca, Eda Erdem'in Türkiye'nin gururu olduğunu belirten Arat, Beşiktaş'ın web sitesi ve stadyum isim hakkıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Başkan Arat, camiaların büyüklerini rencide etmemeleri gerektiğini vurguladı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin İzmir şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin tek sorununun başarısızlık olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Yıldırım, son günlerdeki flaş açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, "Kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse, 'onlar yok, ben varım' bilmem ne derse, onlar şerefsizdir. Bak bu kadar ağır söylüyorum. Fenerbahçe'nin başarısı, mutluluğu hepimizin" dedi.
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