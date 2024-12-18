Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Roma'ya 3-0 Yenildi

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Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 3-0 yenildi.

Tre Fontane Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Alice Corelli'nin golüyle öne geçen Roma, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda 82. dakikada Rosanna Ventriglia ve 90+3. dakikada Elena Linari ile birer gol daha bulan ev sahibi takım, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, 6 maç sonucunda puan alamadı ve grubunu son sırada tamamladı.