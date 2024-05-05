Galatasaray Kadın Futbol Takımı Sezonu Şampiyon Tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı Sezonu Şampiyon Tamamladı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında ALG Spor'u 2-0 yenerek sezonu şampiyon tamamladı. Kaptan Emine Ecem Esen, tarihe geçtiklerini ve ilk şampiyonluğunun gurur verici olduğunu söyledi.

05.05.2024 17:08
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı Kaptanı Emine Ecem Esen, sezonu şampiyon tamamladıkları için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Tarihe geçtik. İlk şampiyonluğumuz. Gurur verici, tarifsiz duygular" dedi.

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde oynadığı ALG Spor'u 2-0 yenerek sezonu şampiyon tamamladı. Mücadelenin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların kaptanı Emine Ecem Esen, "Tarifsiz bir duygu. Sezon başında hedefimiz belliydi. Yeri geldi liderliği kaybettik, ikinciliğe geriledik. Yeri geldi haftalarca liderliğimizi sürdürdük. Sezonun sonunda bugün kupa bizim ellerimizde yükselecek. Bunun tadını çıkarmak istiyoruz. Emeği geçen, arkamızda duran, desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkürler. Bu saatten sonra ülkemizi en iyi şekilde Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz. Tarihe geçtik. İlk şampiyonluğumuz. Gurur verici, tarifsiz duygular" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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