Galatasaray Kadın Futbol Takımı Son Saniye Golüyle Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü Spor'u 90+5'te gelen son saniye golüyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakkarigücü Spor'u konuk etti. Son anları nefes kesen mücadelede sarı-kırmızılılar, 90+5'te bulduğu son saniye golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Puanını 62'ye yükselten Galatasaray, bu hafta da ligde liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönen Cimbom, bitime 4 maç kala Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 5'e yükseltti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Arzu Karabulut ve 90+5. dakikada Luibov Shmatko kaydetti.
Sarı-kırmızılar, 27. hafta maçında 14 Nisan Pazar günü saat 14.00'te Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olacak. Fenerbahçe ise aynı gün saat 13.00'te Amed Spor Faaliyetler'i ağırlayacak. - İSTANBUL
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 yendi. Play-off mücadelesi veren iki takımın maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, 13. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 11 galibiyette kalarak 14. yenilgisini aldı. Sezon sonu olası bir puan eşitliğinde ikili averaj üstünlüğü de Manisa ekibinde kaldı.
Bursaspor Kulübü yönetim kurulu imzalı açıklamada, tüm kişi, kurum, kuruluş ve siyasi görüşlere eşit mesafede olduklarını ve bu tarafsızlık ilkesini sürdüreceklerini belirtti. Kulübün maddi ve manevi destek verenlere teşekkür ettiği açıklamada, yapılan yardımların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı vurgulandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş bu galibiyetle 5. sıradaki yerini korurken, Fenerbahçe ise averajla 3. sıraya geriledi.
Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 5. ayak müsabakaları, Antalya'da sona erdi. Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 13 golf kulübünden 23 sporcu mücadele etti. Turnuva sonunda erkeklerde İbrahim Tarık Aslan birinci olurken, kadınlarda ise Sude Bay birinci oldu. Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de müsabakaları takip etti. 6. ayak müsabakaları ise 19-21 Nisan'da TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanacak.
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Ataşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarı 1-1 berabere sona ererken, Ataşehir Belediyespor'un golünü Enyerliannys Higuera Bretis atarken, Trabzonspor'un gollerini Jelena Cubrilo ve Ana Cheminava kaydetti.
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