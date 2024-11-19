Galatasaray Kadın Futbol Takımı Wolfsburg'a Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Wolfsburg'a Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg ile karşılaşacak. Maç yarın.

19.11.2024 10:16
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Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya'nın Wolfsburg ekibine konuk olacak.

Wolfsburg Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan Ivana Projkovska yönetecek.

A Grubu'ndaki son maçında Wolfsburg'a sahasında 5-0 yenilen Galatasaray, diğer karşılaşmalarda Fransa ekibi Lyon'a 3-0 ve İtalyan ekibi Roma'ya 6-1 mağlup oldu.

Tek galibiyetini Galatasaray'a karşı alan Wolfsburg ise Roma'ya 1-0, Lyon'a da 2-0 yenildi.

Oynadığı 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-kırmızılılar grupta son sırada yer alırken, Wolfsburg 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Petrol Ofisi, Galatasaray, Almanya, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Futbol Takımı Wolfsburg'a Çıkıyor - Son Dakika

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