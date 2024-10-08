Galatasaray Kadın Takımı, Lyon'a 3-0 Yenildi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Kadın Takımı, Lyon'a 3-0 Yenildi

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne Lyon karşısında 3-0'lık mağlubiyetle başladı.

08.10.2024 23:28
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GALATASARAY Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Lyon'a 3-0 mağlup oldu.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa temsilcisi Lyon'a konuk oldu. Ol Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Polonyalı hakem Michalina Diakow yönetti. Ev sahibi ekip Lyon mücadeleye; Endler, Carpenter, Gilles, Renard, Svava, Marozsan, Van de Donk, Horan, Chawinga, Dumornay ve Diani 11'iyle çıktı. Konuk ekip Galatasaray ise; Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Demehin, Eda Karataş, Benan Altıntaş, Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Bakarandze, Usme, Arzu Karabulut ve Staskova ile sahada yer aldı. Maçın büyük bölümünde üstün oyun ortaya koyan Fransa temsilcisi Lyon, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Lyon'a galibiyeti getiren golleri 34 ve 77'nci dakikada Kadidiatou Diani ile 45'inci dakikada Vanessa Gilles kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray Kadın Futbol Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında 17 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te evinde İtalya temsilcisi Roma ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer müsabakasında ise Lyon, aynı gün TSİ 22.00'de Wolfsburg'a konuk olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Takımı, Lyon'a 3-0 Yenildi - Son Dakika

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