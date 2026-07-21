Galatasaray Kadın Takımı'na yeni transfer!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Beninli hücum oyuncusu Aude Gbedjissi'yi kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 27 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Galatasaray forması ile mücadele edecek.

Son olarak Fransız ekibi RC Lens forması giyen Aude, takımının Fransa Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmesinde önemli rol oynarken 2025-2026 sezonunda 11 gol kaydetti.