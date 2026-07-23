Galatasaray, ege melisa bükmen’i transfer etti - Son Dakika
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Galatasaray, ege melisa bükmen’i transfer etti

23.07.2026 16:35  Güncelleme: 16:36
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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Türk smaçör Ege Melisa Bükmen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bükmen, kariyerinde Ukrayna Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu ile İslami Dayanışma Oyunları zaferi bulunuyor.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Türk smaçör Ege Melisa Bükmen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Ege Melisa Bükmen'i kadrosuna kattı. Kulübümüz, 2004 doğumlu Türk smaçör Melisa Bükmen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ege Melisa Bükmen'e sarı kırmızılı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Profesyonel voleybol kariyerine VBank II ile başlayan Ege Melisa Bükmen, sırasıyla Karayolları Spor Kulübü, SC Prometey, Nilüfer Belediyespor ve Kuzeyboru takımlarında forma giydi.

Bükmen kariyerinde bir Ukrayna Kupası, bir Ukrayna Süper Lig'i; milli takım kariyerinde ise bir İslami Dayanışma Oyunları kazandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, ege melisa bükmen’i transfer etti - Son Dakika

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