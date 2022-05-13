Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile TOÇEV çocukları voleybol maçı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile TOÇEV çocukları voleybol maçı yaptı

13.05.2022 11:29
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile TOÇEV çocukları voleybol maçı yaptı

Sosyal sorumluluk alanında da isminden söz ettiren QNET, geçtiğimiz günlerde sponsoru olduğu Türkiye'nin önde gelen voleybol kulüplerinden Galatasaray'ın Kadın Voleybol Takımı oyuncularını salonda, TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) çocuklarıyla buluşturdu.

Sosyal sorumluluk alanında da isminden söz ettiren QNET, geçtiğimiz günlerde sponsoru olduğu Türkiye'nin önde gelen voleybol kulüplerinden Galatasaray'ın Kadın Voleybol Takımı oyuncularını salonda, TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) çocuklarıyla buluşturdu.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı ve TOÇEV çocukları, Ataşehir'deki Galatasaray Spor Kulübü Taç Spor Tesisleri'nde bir araya gelerek karşılıklı voleybol maçı yaptı. Sporcular, çocuklara manşet, smaç, servis atmayı öğreterek deneyimlerini paylaşırken, Galatasaraylı sporcularla buluşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar ise oldukça heyecanlı ve keyifli zaman geçirdiler. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Esra Demirkıran'la sohbet etme imkanı yakalayan çocuklar, merak ettiklerini sorma fırsatını da yakaladılar.

Sporun birleştirici gücüne inanan QNET, çocukların sporcuları rol model almaları için Türkiye'de çeşitli organizasyonlar düzenliyor. Dünyada ilham veren sporlara ve sporculara sponsor olan marka, sporun genç nesillere yayılması konusunda destekleyici projeler geliştirmeyi sürdürüyor. - İSTANBUL

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile TOÇEV çocukları voleybol maçı yaptı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile TOÇEV çocukları voleybol maçı yaptı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile TOÇEV çocukları voleybol maçı yaptı

YORUMLAR
500
Metin Öztürk: 'Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum' Metin Öztürk: 'Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum' Metin Öztürk: İki adayın dışında çıkacak aday, Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur Metin Öztürk: İki adayın dışında çıkacak aday, Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur

Galatasaray, voleybol, Türkiye, Çocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile TOÇEV çocukları voleybol maçı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:55:04. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile TOÇEV çocukları voleybol maçı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement