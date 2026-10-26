Galatasaray kafilesi Fenerbahçe derbisi için RAMS Park\'a camlara vurarak girdi

Galatasaray kafilesi Fenerbahçe derbisi için RAMS Park'a camlara vurarak girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi RAMS Park'a geldi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkan futbolcular ve teknik ekip, otobüsün camlarına vurarak stadyuma giriş yaptı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için RAMS Park'a geldi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüs stadyuma geldi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yapan kafile, karşılaşmanın yapılacağı RAMS Park'a ulaştı. Futbolcular ve teknik ekip, hep yaptıkları gibi otobüsün camlarına vurarak stadyuma giriş yaptı.
Kaynak: İHA
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