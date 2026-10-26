Galatasaray kafilesi Fenerbahçe derbisi için RAMS Park\'a camlara vurarak girdi

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüs stadyuma geldi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yapan kafile, karşılaşmanın yapılacağı RAMS Park'a ulaştı. Futbolcular ve teknik ekip, hep yaptıkları gibi otobüsün camlarına vurarak stadyuma giriş yaptı.