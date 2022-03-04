Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi - Son Dakika
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Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi

04.03.2022 18:30

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.

Özel uçakla Konya Havalimanı'na ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi
Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Galatasaray, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi - Son Dakika


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