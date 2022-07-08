Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı

08.07.2022 21:12

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda iki kulüp arasında resmi görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Yeni sezon için kadro yapılanmasına devam eden Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda İspanyol ekibi ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

MARCAO'NUN YENİ ADRESİ SEVILLA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan KAP bildiriminde, "Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SEVILLA DA TRANSFERİ AÇIKLADI

Sevilla cephesinden yapılan açıklamada ise Brezilyalı savunmacının transferi konusunda Galatasaray ile prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi.

YORUMLAR
500
Galatasaraylı Marcao, Sevilla yolcusu Galatasaraylı Marcao, Sevilla yolcusu Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Sevilla FC, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 21:26:18. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement