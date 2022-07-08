Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı

Suriyelilerin konvoyu şehri ayağa kaldırdı! Lüks araçlardan dolar ve bayrak salladılar

Bayramlaşma programında dikkat çeken detay! 4'ünün de listesinde bir partiye yer verilmedi

Cuma hutbesinde skandal ifadelerle doktorları hedef gösteren imam için harekete geçildi

İstanbul metrosunda siyahi aileye küfürler yağdırdı! Diğer yolcuların tepkisi daha vahim

Dünyayı ayağa kaldıran suikasttan en net görüntüler! Ölüm anbean böyle geldi

Türkiye üzerinden giden yardım kapısı kapandı! 4 milyon insan açlık riskiyle karşı karşıya

Yeni sezon için kadro yapılanmasına devam eden Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda İspanyol ekibi ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

MARCAO'NUN YENİ ADRESİ SEVILLA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan KAP bildiriminde, "Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SEVILLA DA TRANSFERİ AÇIKLADI

Sevilla cephesinden yapılan açıklamada ise Brezilyalı savunmacının transferi konusunda Galatasaray ile prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi.