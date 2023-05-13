Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'yı ilgilendiren haber! Uruguay A Milli Futbol Takımının başına kurt hoca geçiyor

Uruguay Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Marcelo Bielsa oldu. Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın kaptanlığını yaptığı Uruguay'ın anlaşmayı kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

"BİZE MİRAS BIRAKACAK BİRİNİ GETİRİYORUZ"

Uruguay Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Jorge Casales, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eksik olan tek şey imza. Bize bir maçın 90 dakikasının ötesine geçen bir miras bırakacağını bildiğimiz birini getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Uruguay, 3 aydır görüşmelerde bulunduğu Marcelo Bielsa'yı sonunda ikna etti. 2022 Dünya Kupası sonrası Tabarez ile yollarını ayıran Uruguay Milli Takımı'nda kısa süre içerisinde Marcelo Bielsa döneminin resmen başladığının ilan edilmesi bekleniyor.