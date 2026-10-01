Galatasaray, Kasımpaşa hazırlığını sürdürdü, yarın Pendikspor'la oynayacak

Galatasaray, Kasımpaşa hazırlığını sürdürdü, yarın Pendikspor'la oynayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 8'e 2 pas ve taktik çalışma yaptı; takım yarın 17.30'da Pendikspor ile deplasmanda hazırlık maçı yapacak.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.30'da Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile deplasmanda hazırlık maçı yapacak.
Kaynak: AA
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