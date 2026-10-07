Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi Kemerburgaz\'da antrenman yaptı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra iki grup halinde topa sahip olma organizasyonu üzerinde durdu. İdman, üç takımlı turnuva ve hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla noktalayacak.