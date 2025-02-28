Galatasaray Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 14.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL