Galatasaray, Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamladı

18.10.2022 21:14
Galatasaray, Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın saat 21.00'de GMG Kastamonuspor'u konuk edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, GMG Kastamonuspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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