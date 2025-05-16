Galatasaray Kayserispor\'a Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
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