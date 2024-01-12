Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sezonun ilk yarısını İtalya ekibi Genoa'da kiralık olarak geçirdikten sonra sarı-kırmızılı ekibe geri dönen Berkan Kutlu da antrenmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 14 Ocak Pazar günü saat 18.00'de yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.