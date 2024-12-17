Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 19 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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