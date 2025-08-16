Galatasaray Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idman, dinamik ısınmayla başlayıp koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 2 günlük aranın ardından 19 Ağustos Salı günü saat 19.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek - İSTANBUL
