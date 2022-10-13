Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak sarı-kırmızılı ekip, daha sonra maç için Kayseri'ye hareket edecek.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, ayak tenisinin ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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