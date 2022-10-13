Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

13.10.2022 14:10
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, ayak tenisinin ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak sarı-kırmızılı ekip, daha sonra maç için Kayseri'ye hareket edecek.

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Kaynak: AA

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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