Galatasaray kiralık göndermişti! Nicolo Zaniolo\'nun geleceği belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında önce Serie A ekibi Atalanta'ya daha sonra da Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu. Her iki takımda da bekleneni veremeyen Nicolo Zaniolo, sezon sonunda Türkiye'ye geri dönecek.

İTALYAN BASINI DUYURDU

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fiorentina Kulübü, performansından veri alamadığı 25 yaşındaki NicoloZaniolo için son karara vardı. Haberde İtalyan kulübünün, yıldız oyuncunun bonservisini almayacağı ve Zaniolo'nun Galatasaray'a geri döneceği ifade edildi.

TOPA DAHİ DOKUNAMADI

Büyük umutlarla Fiorentina'ya gelen Zaniolo, performansıyla hayal kırıklı yarattı. Son olarak UEFA Konferans Ligi'nde Real Betis'e karşı oynanan yarı final maçında 16 dakika sahada kalan İtalyan oyuncunun bu süre zarfında topa hiç dokunamaması, teknik heyetin ve taraftarların hayal kırıklığına uğramasına sebep oldu. Fiorentina ile 13 maça çıkan Zaniolo, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a 2023 yılında transfer olan Zaniolo, 12 karşılaşmada forma giyerken 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.