Galatasaray, Kocaelispor ile 42. Randevuda

11.04.2026 10:40
Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'u ağırlayacak. Lider Aslan, evinde 32 maçtır yenilmiyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın evinde oynayacağı Kocaelispor ile 42. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Kocaelispor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 67 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-siyahlılar ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

Hafta içinde erteleme maçında Göztepe'yi mağlup ederek şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray, Kocaelispor karşısında da hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor.

42. randevu

Galatasaray ile Kocaelispor, bugüne kadar Süper Lig'de 41 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 9 müsabaka ise berabere sona erdi.

Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan maçı Kocaelispor, 1-0'lık skorla kazandı.

Ligde evinde 32 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 32 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 26 galibiyet elde ederken, 6 defa da berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 14 müsabakanın 11'ini kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

29 gün sonra evinde

Galatasaray, RAMS Park'ta en son 14 Mart'ta Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından Liverpool, Trabzonspor ve Göztepe ile deplasmanda oynadı. Aslan, Kocaelispor maçıyla 29 gün sonra taraftarının önünde maça çıkacak.

Ligin en golcü ve en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de hem hücum hem de savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 28 karşılaşmada rakip fileleri 66 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan ayrıca 21 golle de en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca +45 ile de en iyi averaja sahip takım.

Eren Elmalı sarı kart sınırında

Galatasaray'da Kocaelispor maçı öncesinde bir futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı, müsabakada sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta deplasmandaki Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da ayrıca tedavisi devam eden Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in kadroda olması beklenmiyor.

Okan Buruk ile Selçuk İnan 5. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk sarı-kırmızılıları çalıştırırken, İnan ise Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Kocaelispor'un başındaydı. Oynanan 3 maçı Okan Buruk'un takımı kazanırken, Selçuk İnan'ın ekipleri 1 defa galip ayrıldı.

Oğuzhan Çakır düdük çalacak

Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

