Galatasaray Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonunda yapacağı maçlar için kombine yenilenme dönemi başladı.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 2025-2026 futbol sezonu kombinelerinin yenileme işlemlerinin, passo.com.tr, Passo uygulaması veya RAMS Park kombine ofisinden yapılacağı bildirildi.
Kombine yenileme hakkı olan taraftarların, 30 Nisan Çarşamba gününe kadar kampanyadan faydalanabilecekleri kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Kombine Yenileme Dönemi Başladı - Son Dakika
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