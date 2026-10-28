Galatasaray, Konyaspor deplasmanı hazırlıklarına Kemerburgaz\'da başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Konya'ya hareket edecek.