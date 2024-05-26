Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 3 değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika
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Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 3 değişiklikle sahaya çıktı

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 3 değişiklikle sahaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Konyaspor ise son maçtaki kadrosunda değişiklik yapmadı. Maç öncesi her iki takımın taraftarları da tribünleri doldurdu.

26.05.2024 19:19
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Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Fenerbahçe maçı ilk 11'ine göre bu maçta, kart cezalısı Hakim Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu, Victor Nellson'un yerine Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay'ın yerine de Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.

Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Victor Nellson, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius görev bekledi.

Konyaspor'da değişiklik yok

Konyaspor ise son oynadıkları Mondihome Kayserispor maçı 11'inde değişikliğe gitmedi.

Yeşil beyazlılar maça; Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ethemi, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao ve Cikalleshi 11 ile sahaya çıktı.

Konyasporlu taraftarlar tribünleri doldurdu

Öte yandan stadın tamamına yakını doldu. Konyasporlu taraftarlar tribündeki yerlerini aldı.

Galatasaraylı taraftarlar da karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.

Kaynak: AA

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