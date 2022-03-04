Galatasaray, Konyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

04.03.2022 15:13
Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salondaki egzersizlerle başladı. Daha sonra küçük sahada ısınma hareketleriyle süren idmanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yarı sahadaki taktik çalışmalarla sona erdi.

Sağ üst adale grubunda ağrı hisseden Arda Turan, takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Konya'ya giderek kampa girecek.

Galatasaray, Konyaspor maçına hazır
Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

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Kaynak: AA

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