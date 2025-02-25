Galatasaray Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması üçüncü haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
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