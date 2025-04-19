Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL