Galatasaray, Konyaspor\'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti

Spor

Trendyol Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar caddelerde kutlama yaparken, vatandaşlar Demirtaş Meydanına kurulan maç izleme alanında şampiyonluğu hep birlikte yaşadı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği kutlamalarda vatandaşlar caddelerde birbirini kovaladı

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin son haftasında şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın hemen ardından Bursa'da sarı-kırmızılı taraftarlar, cadde ve meydanlara akın ederek şampiyonluklarını kutladı. Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir araya gelerek marşlar söyledi ve görsel şölen oluşturdu. Konvoy halinde trafiğe çıkan vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluştururken, o anlar kameralara yansıdı.

Maçı hep beraber izlediler

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları Demirtaş Meydanı'nda hep beraber izledi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği alanda taraftarlar, meşale yakarak tezahürat yaptı. - BURSA