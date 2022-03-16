Galatasaray Kulübü, GAMI World ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü, GAMI World ile sponsorluk anlaşması imzaladı

16.03.2022 17:10
Galatasaray Kulübü, GAMI World ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, kripto satış platformu GAMI World ile 3 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza atıldığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, kripto satış platformu GAMI World ile 3 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza atıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, iki farklı alanda anlaşma imzalandığı belirtildi.

GAMI World'ün, sarı-kırmızılı kulüple "metaverse", "p2e" ve "web 3.0" alanlarında birlikte çalışacağı, aynı zamanda kadın basketbol takımına da 3 yıl sponsor olacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan GAMI World Üst Yöneticisi Gökhan Altın, şunları kaydetti:

"Ülkemizin marka değeri en yüksek kulüplerinden biriyle bu anlaşmayı gerçekleştirmiş olmaktan son derece mutluyuz. Spor dünyasında vizyoner yaklaşımı ile kısa süre önce önemli NFT projeleri yapan Galatasaray Kulübü ile yeni dönemde Metaverse, p2e ve web 3.0 projelerinde birlikte önemli başarılar elde edeceğimize içtenlikle inanıyorum. Bu özel anlaşmayı, kulübün kadın basketbol takımı sponsorluğu ile de taçlandırmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin yükselen yıldızları olan sporcu kadınlarımız, önümüzdeki yıllarda da bizleri gururlandırmayı sürdürecek. Bu ekosisteme katkı sağlayan bir şirket olmaktan da ayrıca kıvanç duyuyoruz. Bu önemli iş birliği sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim."

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Galatasaray, Metaverse, basketbol, Kripto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü, GAMI World ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika


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