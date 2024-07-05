Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları için yetki istiyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları için yetki istiyor

Galatasaray Kulübü, yarın yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla çoğunluğa bakılmadan karar almayı hedefliyor. Kulüp yönetimi, genel kurul üyelerinden 31 Mayıs 2026 tarihine kadar Galatasaray Adası, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz'da inşaatı devam eden yeni kamp tesisleri ve diğer tesislerde faaliyetlerin yürütülmesi ve hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi için yetki talep edecek.

05.07.2024 10:15
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Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla yarın olağanüstü genel kurul toplantısı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapacağı genel kurul, yarın çoğunluğa bakılmadan gerçekleştirilecek.

Kulüp yönetimi, genel kurul üyelerinden; Galatasaray Adası, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz'da inşaatı devam eden yeni kamp tesisleri, Büyükçekmece arazisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış Tesisleri, Burhan Felek Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri, Beyoğlu Hasnun Galip Binası ve Küçükçekmece kürek tesislerinde faaliyetlerin yürütülmesi, ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar yetki verilmesini isteyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları için yetki istiyor - Son Dakika

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