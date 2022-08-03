Galatasaray, kadın voleybol takımı başantrenörü Güneyligil'in sözleşmesini 2 yıl uzattı - Son Dakika
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Galatasaray, kadın voleybol takımı başantrenörü Güneyligil'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

03.08.2022 17:04
Galatasaray, kadın voleybol takımı başantrenörü Güneyligil'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı başantrenörü Ataman Güneyligil'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı başantrenörü Ataman Güneyligil'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2008-2010 ve 2011-2015 yılları arasında üstlendiği yardımcı antrenörlük görevinin ardından 2015 yılında başantrenörlük görevine getirilen Ataman Güneyligil, 7 sezondur takımımızın başında yer alıyor. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda da başantrenörlük görevine devam edecek olan Ataman Güneyligil'e başarılar dileriz."

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Kaynak: AA

Galatasaray, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, kadın voleybol takımı başantrenörü Güneyligil'in sözleşmesini 2 yıl uzattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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