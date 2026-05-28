Galatasaray Kupa Sergisi Bayram\'da

GALATASARAY'IN 26'ncı Süper Lig şampiyonluk kupası, Kurban Bayramı'nda Galatasaraylılar Yurdu'nda sergilendi.

Yurt sakinleri ile yakınları ve yurt çalışanları, Kurban Bayramı dolayısıyla Galatasaraylılar Yurdu'nda bir araya geldi. Etkinliğe Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Başkanı Betül Pasinler, vakfın yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan ve kulüp üyeleri de katıldı. Günün anısına 26'ncı şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirildi.