Pazarlıklar çok uzun sürse de bu iş tamam! Galatasaray, Paredes'e imzayı attırıyor - Son Dakika
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Pazarlıklar çok uzun sürse de bu iş tamam! Galatasaray, Paredes'e imzayı attırıyor

11.07.2023 16:54

Galatasaray, Leandro Paredes transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Paris Saint-Germain ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya varırken, Arjantinli yıldızın son kararı olumlu olursa resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Leandro Paredes'i renklerine bağlıyor. Paris Saint-Germain ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, futbolcunun olumlu yanıt vermesi durumunda transferi bitirecek.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Leandro Paredes'in transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Fransız ekibine 6 milyon euro bonservis ödeyecek.

PAREDES'İN KARNESİ

Arjantinli yıldızın son kararı bekleniyor. Paredes'in olumlu dönüş yapması sonrası imzalar atılacak. 29 yaşındaki orta saha bu sezon 39 maça çıktı. Paredes bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Anlaşmaları çok uzun sürdü ama hikaye mutlu bitti! Paredes, Galatasaray'a imza atıyor
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Pazarlıklar çok uzun sürse de bu iş tamam! Galatasaray, Paredes'e imzayı attırıyor - Son Dakika
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