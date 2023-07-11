Pazarlıklar çok uzun sürse de bu iş tamam! Galatasaray, Paredes'e imzayı attırıyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Leandro Paredes'i renklerine bağlıyor. Paris Saint-Germain ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, futbolcunun olumlu yanıt vermesi durumunda transferi bitirecek.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Leandro Paredes'in transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Fransız ekibine 6 milyon euro bonservis ödeyecek.

PAREDES'İN KARNESİ

Arjantinli yıldızın son kararı bekleniyor. Paredes'in olumlu dönüş yapması sonrası imzalar atılacak. 29 yaşındaki orta saha bu sezon 39 maça çıktı. Paredes bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.